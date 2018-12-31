Происшествия
На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены
На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаруженыВести.Ruвчера в 16:22
Специалистам-взрывотехникам не удалось обнаружить следы взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске. Об этом СМИ сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Вести.Ruвчера в 16:22
В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено.
с чего всё началось
В официальном сообщении Следственного комитета, которое было опубликовано вечером 1 января, указывается, что ведомство отрабатывает все возможные версии произошедшего.РБКвчера в 16:00
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Специалисты не обнаружили в завалах дома в Магнитогорске следов взрывчатки
Вечерний Челябинсквчера в 17:25
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