Происшествия
На месте взрыва дома в Шахтах найдены тела еще трех погибших
На месте взрыва дома в Шахтах найдены тела еще трех погибшихРеспублика Татарстанвчера в 09:18
В Шахтах найдены тела еще трех погибших. На настоящий момент число погибших составило 4 человека, 11 ранено, сообщает Telegram-канал Mash. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Республика Татарстанвчера в 09:18
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Происшествия
Число жертв при взрыве газа в Шахтах увеличилось до двух
Обновлено в 01:51
Происшествия
На Филевской линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Саратовской области обрушилась кровля здания школы
Площадь обрушения составила 150 кв м. «Сейчас там расчищают крышу от снега и обломков и планируют до 30 января ее восстановить», — заявили агентству в пресс-службе министерства образования Саратовской области.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Петербуржец взял врача скорой помощи в заложники, требуя вылечить мать
Сын пациентки требовал вылечить мать и отказался выпускать врача из квартиры. Медик смогла вызвать полицию, мужчину задержали.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Аризоне опрокинулась автоцистерна с жидким шоколадом
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Строители назвали причину подтопления станций на салатовой ветке метро
Вода между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии московского метро появилась из-за выбитой герметизирующей пробки в креплении (тюбинге) тоннеля возле служебной платформы.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Брянской области в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
При взрыве газа в селе Симонтовка пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В польском Гданьске прошла акция в память о погибшем мэре
Обновлено в 01:13
Происшествия
Из московской квартиры спасли двух истощенных детей
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
Суд приговорил к трем годам колонии курганского экс-замгубернатора
Курганский городской суд во вторник приговорил к 3 годам колонии общего режима бывшего заместителя губернатора Курганской области Сергея Чебыкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсуда.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Число раненных в ДТП с «Газелью» в Белгородской области возросло до 12
Число раненных в результате столкновения автомобиля "Лада Калина" с "Газелью" в Белгородской области достигло 12 человек, из них двое в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил во вторник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Издевательства над прогулочной лошадью в Красноярске проверит полиция
С требованием провести проверку по факту издевательства над лошадью на главной ёлке в Красноярске в Генпрокуратуру уже обратилась депутат Госдумы Елена Вторыгина (представляет Архангельскую и Кировскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ), пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Челябинске пожарные эвакуировали из горящего дома более 20 человек
Обновлено в 01:45
Происшествия
Девушка отбилась от напавшего на нее в лифте крепкого мужчины
На кадрах видно, как девушка с пакетами в руке заходит в подъезд и вызывает лифт, а за ней на небольшом расстоянии следует мужчина крепкого телосложения.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Новгородского сотрудника ГИБДД подозревают в сговоре с эвакуаторщиком
Обновлено в 02:31