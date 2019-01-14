Происшествия

На месте взрыва дома в Шахтах найдены тела еще трех погибших
Республика Татарстан
вчера в 09:18

В Шахтах найдены тела еще трех погибших. На настоящий момент число погибших составило 4 человека, 11 ранено, сообщает Telegram-канал Mash. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Республика Татарстанвчера в 09:18

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Число погибших при взрыве газа в Шахтах достигло 4 человек

Московский Комсомолецвчера в 10:02

Взрыв в Шахтах: под завалами найдены тела трёх погибших

REGNUMвчера в 09:24

Найдены новые жертвы обрушения жилого дома в Шахтах

Lenta.ruвчера в 09:22

Количество жертв взрыва газа в жилом доме Шахт увеличилось до четырех

Народные новостивчера в 09:15

Число погибших в результате взрыва газа в Шахтах возросло до 4

РЕН ТВвчера в 09:05

В Шахтах нашли тела еще троих погибших

VSE42 Новостивчера в 09:33

Число жертв взрыва бытового газа в Шахтах увеличилось до четырех человек

Полит.рувчера в 09:28
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Происшествия

Число жертв при взрыве газа в Шахтах увеличилось до двух

Обновлено в 01:51
Происшествия

На Филевской линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:14
Происшествия

В Саратовской области обрушилась кровля здания школы

Площадь обрушения составила 150 кв м. «Сейчас там расчищают крышу от снега и обломков и планируют до 30 января ее восстановить», — заявили агентству в пресс-службе министерства образования Саратовской области.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Петербуржец взял врача скорой помощи в заложники, требуя вылечить мать

Сын пациентки требовал вылечить мать и отказался выпускать врача из квартиры. Медик смогла вызвать полицию, мужчину задержали.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Аризоне опрокинулась автоцистерна с жидким шоколадом

Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

Строители назвали причину подтопления станций на салатовой ветке метро

Вода между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии московского метро появилась из-за выбитой герметизирующей пробки в креплении (тюбинге) тоннеля возле служебной платформы.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Брянской области в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

При взрыве газа в селе Симонтовка пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В польском Гданьске прошла акция в память о погибшем мэре

Обновлено в 01:13
Происшествия

Из московской квартиры спасли двух истощенных детей

Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Суд приговорил к трем годам колонии курганского экс-замгубернатора

Курганский городской суд во вторник приговорил к 3 годам колонии общего режима бывшего заместителя губернатора Курганской области Сергея Чебыкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсуда.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Число раненных в ДТП с «Газелью» в Белгородской области возросло до 12

Число раненных в результате столкновения автомобиля "Лада Калина" с "Газелью" в Белгородской области достигло 12 человек, из них двое в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил во вторник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Издевательства над прогулочной лошадью в Красноярске проверит полиция

С требованием провести проверку по факту издевательства над лошадью на главной ёлке в Красноярске в Генпрокуратуру уже обратилась депутат Госдумы Елена Вторыгина (представляет Архангельскую и Кировскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ), пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Происшествия

В Челябинске пожарные эвакуировали из горящего дома более 20 человек

Обновлено в 01:45
Происшествия

Девушка отбилась от напавшего на нее в лифте крепкого мужчины

На кадрах видно, как девушка с пакетами в руке заходит в подъезд и вызывает лифт, а за ней на небольшом расстоянии следует мужчина крепкого телосложения.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Новгородского сотрудника ГИБДД подозревают в сговоре с эвакуаторщиком

Обновлено в 02:31
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