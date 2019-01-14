В Шахтах найдены тела еще трех погибших. На настоящий момент число погибших составило 4 человека, 11 ранено, сообщает Telegram-канал Mash. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На месте взрыва дома в Шахтах найдены тела еще трех погибших

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