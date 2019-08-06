На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция. Как рассказала Tverigrad.ru сестра Михаила Круга Ольга Медведева, правоохранительные органы привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.

с чего всё началось

В доме Михаила Круга прошел следственный эксперимент, на который привезли подозреваемого в убийстве шансонье, совершенном в 2002 году. В эксперименте участвовали сотрудники Следственного комитета Тверской области, ОМОН Росгвардии и полиция.

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