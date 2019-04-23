Общество

На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-паркРоссийская газета 10:17

Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
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Путин одобрил идею создания парковой зоны на месте судебного квартала в Петербурге

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Коммерсантъ09:53

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Фонтанка.Ру10:11

Размен суда на губернатора

NSP.ruвчера в 17:49
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Транспорт

В РЖД рассказали о сроках строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Обновлено в 02:47
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Суд отклонил второй иск к «ВКонтакте» из-за передачи личных данных МВД

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении второго иска к ООО «ВКонтакте» о взыскании компенсации за причиненный моральный вред из-за передачи персональных данных полиции.
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«Блогер-биохимик» прописывала опасные дозы БАД 250 тысячам подписчиков

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Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
Обновлено в 11:02
Общество

В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
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Обновлено в 11:30
Экономика

Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO

Российское подразделение Burger King готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters четыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 10:26
Политика

МИД Японии отказался от слов о возвращении Курил

Обновлено в 02:10
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Ученые назвали способ снизить риск ранней смерти

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Экономика

Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%

Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.
Обновлено в 11:10
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей.
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Обновлено в 10:09
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Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
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Обновлено в 08:20
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля в Шри-Ланке.
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Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
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Происшествия

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Обновлено в 07:56
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Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания

Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
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Спорт

Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Экономика

Мосбиржа с 29 апреля приостановит торги акциями банка «Возрождение»

Московская биржа объявила о приостановке торгов обыкновенными акциями банка «Возрождение» с 29 апреля.
Обновлено в 11:16
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Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
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Актриса Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в домогательствах

Обновлено в 07:00
Экономика

Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз

Чистый долг НЛМК за первый квартал текущего года увеличился на 3% и составил $915 млн.
Обновлено в 11:39
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