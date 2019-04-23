Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-паркРоссийская газета 10:17
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
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Общество
Суд отклонил второй иск к «ВКонтакте» из-за передачи личных данных МВД
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении второго иска к ООО «ВКонтакте» о взыскании компенсации за причиненный моральный вред из-за передачи персональных данных полиции.
Обновлено в 07:50
Авто
Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
«Блогер-биохимик» прописывала опасные дозы БАД 250 тысячам подписчиков
Комиссия РАН, которая противодействует фальсификации научных исследований, сумела добиться отмены публикации на РБК-Стиль о тридцатилетнем «блогере-биохимике» Елене Корниловой.
Обновлено в 10:18
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения
Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
Обновлено в 11:02
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы
Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.
Обновлено в 11:30
Экономика
Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO
Российское подразделение Burger King готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters четыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 10:26
Политика
МИД Японии отказался от слов о возвращении Курил
Обновлено в 02:10
Здоровье
Ученые назвали способ снизить риск ранней смерти
Обновлено в 07:57
Экономика
Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%
Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.
Обновлено в 11:10
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 08:29
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля в Шри-Ланке.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Происшествия
На крыше дома на севере Москвы произошел пожар
Порядка 60 человек эвакуированы из-за пожара в жилом доме на Фестивальной улице на севере Москвы.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Спорт
Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Экономика
Мосбиржа с 29 апреля приостановит торги акциями банка «Возрождение»
Московская биржа объявила о приостановке торгов обыкновенными акциями банка «Возрождение» с 29 апреля.
Обновлено в 11:16
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 03:42
Экономика
Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз
Чистый долг НЛМК за первый квартал текущего года увеличился на 3% и составил $915 млн.
Обновлено в 11:39