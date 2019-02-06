Происшествия

На месте пожара на Никитском бульваре нашли тело девятого погибшегоРБК 06:19

При разборе завалов на месте пожара в доме на Никитском бульваре найдено тело еще одного погибшего. «В ходе разбора завалов найдены обгоревшие останки человека», — сказал собеседник ТАСС. Источник «Интерфакса» также сообщил, что речь идет о взрослом человеке.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сгоревшую одежду приняли за девятую жертву пожара в «звездном доме» в Москве

Сгоревшую одежду приняли за тело девятого погибшего на месте пожара в «звездном доме» на Никитском бульваре в Москве, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренной службе. На месте трагедии, которая произошла 4 февраля, продолжается разбор завалов.
ФАН06:33

Подробнее о событии

СКР опроверг сообщение о девятой жертве пожара в центре Москвы

Интерфакс07:02

СК опроверг информацию о девятом погибшем при пожаре на Никитском бульваре

Москва 2406:59

Источник сообщил об увеличении числа жертв пожара в центре Москвы

RT на русском06:19

СКР опроверг информацию о девятой жертве пожара на Никитской улице

Коммерсантъ07:06

СК опроверг информацию об обнаружении девятого погибшего при пожаре в доме на Никитском бульваре

Агентство Москва07:00

В СКР опровергли девятую жертву пожара в доме на Никитском

iReactor07:02

Тело еще одного погибшего нашли на месте пожара на Никитском бульваре

Вести ФМ04 февраля в 05:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до апреля

Обновлено в 07:48
Общество

Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами

Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Шестиэтажное здание обрушилось в Стамбуле

В турецком городе Стамбул обрушилось шестиэтажное здание.
Обновлено в 08:32
Авто

Audi обновила внешность купе и родстера TT RS

Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Авто

Volkswagen представил обновленный Volkswagen Passat для Европы

Немецкий автопроизводитель решил начать со своих самых продвинутых версий универсала Volkswagen Passat.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В псковскую редакцию «Эха Москвы» пришли с обыском

Ранее следственные действия прошли в квартире журналиста псковской редакции радиостанции Светланы Прокопьевой, уточняет издание.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Минобороны провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

«6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:25
Авто

Toyota показала новую Corolla для России

Компания Toyota представила для российского рынка новое поколение седана Corolla.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Спасатели поймали застрявшую на льдине в Москва-реке лисицу

Спасатели смогли поймать застрявшую на льдине Москва-реки в районе Павелецкой набережной лису, ее передали в подведомственный Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Центр передержки.
Обновлено в 10:44
Происшествия

На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв

Обновлено в 10:14
Авто

Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda

Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Экономика

Рост цен после повышения НДС ускорился до 5%

Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду.
Обновлено в 08:15
Авто

BMW показали зимние испытания электрического кроссовера iNext

В сети опубликовали фотографии тестируемого прототипа электрического кроссовера BMW iNext, который проходил дорожные испытания с использованием защитного камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Политика

«Осатанел»: Захарова ответила на слова Порошенко о бедности Украины

Мария Захарова в своем комментарии напомнила, что в эти же дни, когда прозвучало заявление Порошенко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отчитался о том, как идет прекращение связей с Россией.
Обновлено в 09:00
Политика

Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы президента

Дмитрий Песков рассказал, с какой суммы начинаются зарплаты в президентской пресс-службе и сколько шагов по карьерной лестнице надо сделать, чтобы попасть на самый верх.
Обновлено в 08:05
Кино

Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»

Одним из наиболее известных фильмов Ворличека является картина «Три орешка для Золушки» (1973), основанная на сказке братьев Гримм в переложении чешской писательницы Божены Немцовой.
Обновлено в 09:09
Авто

Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах

Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").
Обновлено в 10:17
Политика

Янукович обвинил европейских политиков в предательстве

Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что европейские политики, присутствовавшие в феврале 2014 года в Киеве на подписании соглашения со сторонниками "евромайдана", обманули его.
Обновлено в 10:45
Политика

В Минпросвещения объяснили исключение учебника по экономике из ФПУ

Учебник по экономике для старшеклассников под авторством Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебников (ФПУ) за ошибки и опечатки, а также из-за отсутствия методического пособия для учителя, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Обновлено в 08:12
Гаджеты

Вафли, ленивцы и фламинго: Unicode представила новые эмодзи

Обновлено в 10:30
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе

Обновлено в 04:31
Авто

Skoda рассекретила салон нового паркетника Kamiq

Новинка станет самым компактным и недорогим кроссовером Skoda.
Обновлено в 09:02
Общество

Навальный нашел у главы «Ростеха» Чемезова квартиру за 5 млрд рублей

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный нашел у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова квартиру стоимостью 5 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Театры

Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»

Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Интернет

Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей

Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.
Обновлено в 09:40
Общество

В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников

Обновлено в 06:56
Происшествия

Похитившие у банков 1 млрд руб. хакеры получили до 13 лет

Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти лет общего до 13 лет строгого режима хакеров, которые признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении около 1 млрд руб. у банков.
Обновлено в 08:57
Происшествия

СК опросил дочь Башмета по делу о пожаре в доме на Никитском бульваре

Обновлено в 02:19
Происшествия

В МЧС объяснили причины появления пламени на НПЗ в Капотне в Москве

Пламя, которое можно заметить на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в московском районе Капотня, обусловлено технологическим процессом на предприятии.
Обновлено в 10:51
Наука

Ученые: Человеческий мозг эволюционировал благодаря жиру

Ученые-антропологи высказали гипотезу, что человеческий мозг древних людей эволюционировал благодаря жиру, то есть потреблению калорийного костного мозга падали.
Обновлено в 06:31
ещё по теме
Главное