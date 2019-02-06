Происшествия
На месте пожара на Никитском бульваре нашли тело девятого погибшегоРБК 06:19
При разборе завалов на месте пожара в доме на Никитском бульваре найдено тело еще одного погибшего. «В ходе разбора завалов найдены обгоревшие останки человека», — сказал собеседник ТАСС. Источник «Интерфакса» также сообщил, что речь идет о взрослом человеке.
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с чего всё началось
Сгоревшую одежду приняли за тело девятого погибшего на месте пожара в «звездном доме» на Никитском бульваре в Москве, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренной службе. На месте трагедии, которая произошла 4 февраля, продолжается разбор завалов.ФАН06:33
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