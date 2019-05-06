Трагедия в Шереметьеве
«Черные ящики» лайнера SSJ-100 переданы специалистам для расшифровкиИзвестия 02:59
Найденные после авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево бортовые самописцы были переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки.
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Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.
— Евгений Дитрих, российский политикТелеканал 360° 05:35
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