Трагедия в Шереметьеве

«Черные ящики» лайнера SSJ-100 переданы специалистам для расшифровкиИзвестия 02:59

Найденные после авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево бортовые самописцы были переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки.
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Евгений Дитрих
Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.
— Евгений Дитрих, российский политикТелеканал 360° 05:35

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