Трагедия в Шереметьеве

На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящикиВедомости 01:40

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС. По словам собеседников издания, еще два черных ящика обнаружить пока не могут.
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Евгений Дитрих
Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.
— Евгений Дитрих, российский политикТелеканал 360° 05:35

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