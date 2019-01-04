Экономика сегодня 03 января в 09:27

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Он отметил, что сотрудники ведомства извлекли из-под завалов последнее тело около получаса назад.

На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция

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