Происшествия
На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция
На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операцияЭкономика сегодня03 января в 09:27
Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Он отметил, что сотрудники ведомства извлекли из-под завалов последнее тело около получаса назад.
Экономика сегодня03 января в 09:27
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В Магнитогорске спасатели вытаскивают из-под завалов животных. Эксперт объяснил, почему это важно
Губерния (г. Челябинск)03 января в 21:57
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Происшествия
Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
На Сахалине 117 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице
Из гостиницы в Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек в связи с возгоранием. Об этом сообщает МЧС по Сахалину.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Одноэтажное здание загорелось в центре Москвы
Огонь охватил выселенное одноэтажное здание в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В Ирландии индийский студент упал с обрыва при попытке сделать селфи
На западе Ирландии 20-летний индийский студент упал с обрыва Утесов Мохер в графстве Клэр, когда пытался сделать селфи.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
При пожаре в саратовской пятиэтажке погиб человек
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
В Польше пять человек погибли при прохождении квеста
В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Пять детей пострадали при ДТП в Санкт-Петербурге
Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Крыму расчистили дорогу в горах, где были заблокированы 300 человек
Дорога на плато горы Ай-Петри, где из-за схождения снега и рухнувшего дерева оказались заблокированы 300 человек, расчищена, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Режим ЧС в Челябинской области снят
Глава Челябинской области Борис Дубровский проинформировал, что режим ЧС на территории региона снят.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В посольстве сообщили, что россияне не пострадали при взрыве в Чили
В посольстве России в Чили сообщили, что россияне не пострадали при взрыве остановки общественного транспорта в Сантьяго.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Власти Мексики закрыли одно из убежищ для мигрантов на границе с США
Власти Мексики приняли решение закрыть одно из убежищ для мигрантов, в котором находились около 150 человек, в Тихуане.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Перцовый баллончик распылили на станции метро в Петербурге
Неизвестные распылили перцовый баллончик на станции метро "Обводный канал" в Петербурге.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
В Москве мужчина госпитализирован после укуса домашней кобры
В Москве 49-летний мужчина, занимающийся разведением змей, пострадал от укуса кобры, которую он держал у себя дома.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Швеции госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола
Больница города Энчёпинг (Швеция) временно закрыла свое отделение скорой помощи после того, как одному из пациентов был поставлен диагноз "геморрагическая лихорадка Эбола".
Обновлено вчера в 08:24