Происшествия
На мэра города Иваново совершено нападениеВедомости 04:41
Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
14 февраля около 21:40 на главу города Иваново Владимира Шарыпова было совершено покушение - когда мэр подходил к собственному дому, неизвестный напал на него с битой и постарался избить с угрозой для жизни. Шарыпов оказал сопротивление, постарался задержать нападавшего, но он скрылся.IvanovoNews03:30
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Происшествия
Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей
Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и ещё пять человек, которые были задержаны ранее, подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
Обновлено в 08:26
Политика
Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев
В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Общество
Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова, главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой и главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии
Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Политика
Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 07:30
Политика
Суд в Гааге поддержал иск по активам в Крыму, заявили в ПриватБанке
Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к РФ по потере активов в Крыму, размер компенсации определит позднее, сообщила в пятницу пресс-служба финансового учреждения.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Саратовской области произошёл крупный пожар в церкви
В городе Балашове Саратовской области произошёл пожар в здании церкви, возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталию Куличенкову.
Обновлено в 05:33
Хоккей
Путин и Лукашенко в Сочи сыграли в хоккей
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе вышли на лед, чтобы поиграть в хоккей на сочинской арене "Шайба".
Обновлено в 07:39
Происшествия
По делу Арашуковых задержан замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала»
По делу Арашаковых задержан заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов.
Обновлено в 07:51
Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника
В пресс-службе добавили, что смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне.
Обновлено в 03:35
Экономика
Медведев призвал изменить подход к оценке бедности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал идею об изменении подхода к оценке уровня бедности - чтобы, как и во всем мире, учитывать расходы семей.
Обновлено в 03:25
Политика
Германия может изменить правовую базу, регулирующую «Северный поток–2»
Германия рассматривает возможность изменения правовой базы, регулирующей газопровод "Северный поток – 2", чтобы обеспечить ее соответствие нормативным требованиям Европейского союза, сообщил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 08:11
Кино
Актер Машков объявил об уходе из кино
Обновлено в 08:12
Политика
Bloomberg узнал план помощи США Венесуэле после свержения Мадуро
Белый дом рассматривает несколько вариантов помощи экономике Венесуэлы в случае свержения режима Мадуро, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане
Минобороны России к 30-летию вывода советских войск рассекретило уникальные документы о войне в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Силовики в центре Сургута задержали подозреваемого в экстремизме
Оперативники окружного УМВД совместно с отрядом спецназначения Росгвардии СОБР недалеко от остановки «УБР», на проспекте Ленина, задержали мужчину, которого, по сообщениям некоторых информагентств, подозревают в экстремизме.
Обновлено в 07:18
Кино
«Союзмультфильм» пообещал снять новые серии культовых мультиков
Киностудия «Союзмультфильм» снимет продолжение культовых советских мультиков, которым в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Башкирии женщине при переломе вместо шины примотали к ноге швабру
В Башкирии пожилую женщину с переломом шейки бедра отказались госпитализировать, а в качестве шины использовали швабру.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Японские истребители сопроводили два Ту-95МС во время планового полёта
«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии», — добавили в ведомстве.
Обновлено в 08:39
Общество
Власти Подмосковья отменили запрет сидеть на полу в аэропортах
Правила поведения в аэропортах, расположенных на территории Московской области (Домодедово, Шереметьево и Жуковский), были утверждены в апреле 2018 года.
Обновлено в 06:17
Политика
Москву и Подмосковье призвали объединить в одну губернию
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область в один субъект федерации.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Луценко подозревает Тимошенко в незаконном обогащении
Генпрокурор Украины Юрий Луценко обратился к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с просьбой возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юлии Тимошенко по подозрению в незаконном обогащении и подаче недостоверной декларации.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Актера Ланового не пустили на борт «Победы»
Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
Взорвавшийся в Красноярске дом должны были снести три года назад
Многоквартирный дом в Красноярске, где произошел взрыв газа, из-за которого погибли два человека, признали в суде подлежащим сносу самостроем еще три года назад.
Обновлено в 04:58
Энергетика
Котировки Brent останутся в диапазоне $63-65
Котировки Brent останутся в диапазоне 63-65 долл./барр.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Суд над Рудниковым и Дацышиным пройдет в закрытом режиме
Процесс по уголовному делу Игоря Рудникова и Александра Дацышина, которых обвиняют в вымогательстве, пройдет в закрытом режиме.
Обновлено в 07:01