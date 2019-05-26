Футбол

На мажорной ноте. ЦСКА закончил сезон разгромом ФК «Крылья Советов»ТАСС 13:14

ЦСКА — Крылья Советов
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
5′
Хердюр Магнуссен
48′
Яка Бийол
52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
53′
Арнор Сигурдссон
56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
58′
63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
79′
Иван Обляков
80′
Московский ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России по футболу на своем поле разгромил "Крылья Советов", забив в ворота самарцев шесть безответных мячей. Авторами голов стали Федор Чалов, на счету которого дубль, Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков.
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