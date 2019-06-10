Футбол
На матче сборных России и Кипра завтра ожидается аншлагРадио Зенит 12:50
Российский футбольный союз реализовал все билеты на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020. Встреча состоится в Нижнем Новгороде, стадион, построенный к чемпионату мира по футболу, вмещает 43 тысячи 319 зрителей. Матч с киприотами начнется в 21:45.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:30, Ашберн
Шоу-бизнес
В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии
Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.
Обновлено в 11:25
Политика
Стала известна реакция Путина на дело Голунова
В стенограмме встречи Путина и Москальковой, опубликованной на сайте Кремля, не упоминается дело Голунова.
Обновлено в 12:01
Авто
Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов
Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".
Обновлено в 13:02
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Общество
«Общественное пианино» в Петербурге залили цементом
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
В США отмечаются проблемы с бомбардировщиками B-1B
Отмечается, что последний такой бомбардировщик был собран 31 год назад.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Футбол
Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской категории А
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории А. Напомним, что 35-летний специалист исполняет обязанности наставника команды с апреля 2018 года после отставки Игоря Шалимова.
Обновлено в 07:23
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Космос
В подмосковном Щелково откроется производство космических аппаратов
Сборочное производство космических аппаратов появится в Московской области в Щелковском городском округе.
Обновлено 07 июня в 10:30
Политика
Медведев посетил ЦЕРН и осмотрел Большой адронный коллайдер
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прилетев в Женеву, посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.
Обновлено в 11:50
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Главный генетик РФ назвал наследственные болезни у разных этносов
Как поясняет издание, первое из названных заболеваний представляет собой нарушение обмена веществ, вызывающего дефекты в костях, хрящах и соединительных тканях, а второе - врожденное заболевание, связанное с чрезмерным окостенением скелета.
Обновлено в 13:20
Футбол
Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»
Обновлено в 12:36
Политика
Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады
Конституционный суд сообщил, что в срочном порядке рассмотрит обращение 62 депутатов о законности указа Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, слушания начнутся 11 июня.
Обновлено в 10:04
Гаджеты
Плата GIGABYTE B365M DS3H позволяет создать компактный игровой ПК
Компания GIGABYTE подготовила к выпуску материнскую плату B365M DS3H, на основе которой можно сформировать относительно компактную игровую систему.
Обновлено в 03:47
Музыка
Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Шальке» арендовал у «Эвертона» Джонджо Кенни
Английский защитник Джонджо Кенни на правах аренды перешел из "Эвертона" в "Шальке", сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
Обновлено в 10:23
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Футбол
Три гола Роналду признаны лучшими в Лиге наций
Пресс-служба УЕФА опубликовала видео с лучшими голами завершившейся Лиги наций.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Экономика
МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5%
Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на нынешний год - 4,3%. В мае инфляция замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле.
Обновлено в 05:08
Авто
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны по итогам распродажи на JD.com
Чаще всего клиенты приобретали Xiaomi Mi 8 Youth Edition, причем этот смартфон не просто является одним из наиболее востребованных на JD.com, но еще и стал бесспорным лидером распродажи.
Обновлено в 05:47