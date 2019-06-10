Футбол

На матче сборных России и Кипра завтра ожидается аншлагРадио Зенит 12:50

Россия — Кипр
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
Российский футбольный союз реализовал все билеты на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020. Встреча состоится в Нижнем Новгороде, стадион, построенный к чемпионату мира по футболу, вмещает 43 тысячи 319 зрителей. Матч с киприотами начнется в 21:45.
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