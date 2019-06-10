Футбол
На матче сборной России с Кипром ожидается аншлагVprognoze.ru вчера в 14:04
На матче сборной России по футболу с Кипром ожидается аншлаг. Как сообщает РФС, в Нижнем Новгороде, где Россия примет Кипр в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, ожидается около 42 тысяч болельщиков.
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На матче России с Кипром в Нижнем Новгороде ожидается более 42 тысяч болельщиков
Sports.ruвчера в 12:04
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Зону тестирования беспилотного транспорта на дорогах общего пользования могут расширить до десяти регионов.
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Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью
В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.
Обновлено вчера в 23:37
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Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
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Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено вчера в 04:55
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Обновлено вчера в 17:56
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Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
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