На матче сборной России с Кипром ожидается аншлагVprognoze.ru вчера в 14:04

Инструмент, названный NEAR (Near Earths in the AlphaCen Region, что можно перевести как «близкие земли в районе Альфы Центавра») спроектирован для «охоты за планетами» в соседней звездной системе Альфа Центавра в пределах «зоны обитания» вокруг ее двух солнцеподобных звезд, то есть, региона, в котором вода может существовать в жидком виде.