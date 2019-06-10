Футбол

На матче сборной России с Кипром ожидается аншлагVprognoze.ru 14:04

Россия — Кипр
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
На матче сборной России по футболу с Кипром ожидается аншлаг. Как сообщает РФС, в Нижнем Новгороде, где Россия примет Кипр в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, ожидается около 42 тысяч болельщиков.
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Матч сборных России и Кипра пройдет при аншлаге. Продано более 42 тысяч билетов

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