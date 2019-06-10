Футбол
На матче сборной России с Кипром ожидается аншлагVprognoze.ru 14:04
На матче сборной России по футболу с Кипром ожидается аншлаг. Как сообщает РФС, в Нижнем Новгороде, где Россия примет Кипр в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, ожидается около 42 тысяч болельщиков.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Происшествия
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб
Обновлено в 14:15
Теннис
Кравчук и Сафиуллин покидают «Челленджер» в Казахстане
Обновлено в 06:05
Политика
Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева
Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 12:36
Происшествия
Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки
Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.
Обновлено в 14:39
Кино
XXX фестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи
Юбилейный XXX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи.В главном конкурсе ‒ 15 лент.
Обновлено в 04:09
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Энергетика
Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель
Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.
Обновлено в 08:23
Наука
В Канаде нашли растение, поедающее саламандр
Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.
Обновлено в 02:33
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана
Посол США в России Джон Хантсман, который возглавляет американскую миссию с 2017 года, может к концу года покинуть свой пост и вернуться в Вашингтон.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца
Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 14:55
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
В Балтийском море стартовали учения НАТО
В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Общество
Тамбовские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию
Обновлено в 13:01
Авто
Коробки передач от Renault подвели автомобили Lada
Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.
Обновлено в 14:33
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Общество
У должников по алиментам взыщут имущество, оформленное на других
Как отмечается в пояснительных материалах к проекту, сейчас многие должники, чтобы не платить, просто не оформляют объекты в личную собственность и не открывают на свое имя банковские счета.
Обновлено в 13:23
Политика
РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово
Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено в 14:10
Общество
Новотроицкая гимназистка набрала 97 баллов на ЕГЭ по литературе
Стали известны результаты ЕГЭ 2019 года по географии, литературе и математике базового уровня.
Обновлено в 08:05
Политика
МИД предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в Донбассе
Россия выражает надежду на то, что новая украинская администрация не будет «искать искусственных предлогов для саботажа» минских договоренностей.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Три гола Роналду признаны лучшими в Лиге наций
Пресс-служба УЕФА опубликовала видео с лучшими голами завершившейся Лиги наций.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой
На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна
В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо в честь рождения сына
Эксперты рассказали, что принц Гарри подарил Меган Маркл «кольцо вечности».
Обновлено в 12:21
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24