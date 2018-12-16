Хоккей

На матче по хоккею Россия – Финляндия побит рекорд посещаемости
МИР 24
15:27

На игре Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии был побит рекорд посещаемости хоккейных матчей в России. Встречу на футбольном стадионе «Зенита» «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, посетил 71 381 зритель, сообщает ТАСС. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу российской сборной.
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