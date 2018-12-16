Хоккей
На матче по хоккею Россия – Финляндия побит рекорд посещаемости
На матче по хоккею Россия – Финляндия побит рекорд посещаемостиМИР 2415:27
На игре Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии был побит рекорд посещаемости хоккейных матчей в России. Встречу на футбольном стадионе «Зенита» «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, посетил 71 381 зритель, сообщает ТАСС. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу российской сборной.
МИР 2415:27
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Суровые русские придумали играть в хоккей на морозе. Теперь так делает весь мир
Lenta.ruвчера в 16:04
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого канала
Игра на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России разгромила команду Финляндии и оформила победу на домашнем этапе Евротура.
Обновлено в 14:06
Хоккей
Передача Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения от «Вегаса»
Исход встречи решился в овертайме. Отметим, что результативной передачей в составе команды из Нью-Йорка отметился нападающий Павел Бучневич.
Обновлено в 15:28
Хоккей
«Спартак» сыграет ретро-матч в оранжевой форме образца 1990 года
Четвёртый в истории #ретроматч, который пройдет 22 декабря на арене в Парке Легенд, красно-белые проведут в историческом комплекте игровой формы, изготовленной специально к этому событию. ⠀ Наши болельщики сильно удивятся, увидев ту форму, в которой выйдет на лёд Спартак - всё-таки в России они никогда не встречали свою команду в оранжевых цветах.
Обновлено в 08:57
Хоккей
Бретт Коннолли: Овечкин может забросить в любую точку ворот
По словам Коннолли, Овечкин представляет собой особую угрозу для ворот соперника, когда он в себе уверен.
Обновлено в 05:36
Хоккей
Боченски начал тренироваться с «Барысом»
Капитан "Барыса" Брэндон Боченски приступил к тренировкам с командой после полученной травмы нижней части тела.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Савин поделился впечатлениями от контракта с «Ак Барсом»
Обновлено в 07:02
Хоккей
Ханну Йортика: «Мы выполнили глобальную цель — проверили молодежь»
Финнский тренер и телевизионной эксперт Ханну Йортика, работавший с несколькими командами КХЛ, подвёл итоги Кубка Первого канала, отметив, что не сможет вернуться к работе в КХЛ в ближайшее время.
Обновлено в 13:42
Хоккей
«Провиденс» – «Херши». Самсонов пропустил 5 шайб с 23 бросков
Голкипер «Херши» Илья Самсонов потерпел поражение в матче с «Провиденсом» (2:6). Российский вратарь пропустил 5 шайб с 23 бросков соперника, одну из шайб «Брюинс» забросили в пустые ворота.
Обновлено вчера в 23:58
Хоккей
НХЛ. Рантанен набрал очки в 14-м матче подряд
Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен набрал очки в 14-м матче подряд и улучшил персональный рекорд продолжительности результативной серии.
Обновлено в 06:27
Хоккей
«Автомобилист» объявил состав на трёхматчевую выездную серию
«Автомобилист» на своём официальном сайте объявил состав на трёхматчевую выездную серию.
Обновлено в 03:17
Хоккей
«Лада» в Тольятти одолела «КРС-ОЭРДЖИ»
В воскресенье, 16 декабря, "Лада" принимала еще один китайский хоккейный клуб - "КРС-ОЭРДЖИ".
Обновлено в 11:31
Хоккей
«Кристалл» дома проиграл «Мордовии»
Хоккеисты «Кристалла» (Саратов) потерпели домашнее поражение от «Мордовии» (Саранск) - 2:4. Гол саранца Даниила Юнышева на 13-я минуте долго оставался единственным.
Обновлено в 09:52
Хоккей
ХК «Рязань» обыграл обладателя Кубка Петрова в Санкт-Петербурге
Обновлено в 09:17
Хоккей
Сражение за Кубок: Россия разгромила Финляндию
Сборная России победила финнов со счетом 5:0 и стала победителем Кубка Первого канала. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию.
Обновлено в 08:45
Хоккей
Защитник Алина Каримова рулит игрой
Сегодня старшая группа Кречетов выиграл у сверстников из Бугульмы. Старалась вся команда, за них болели, как всегда, родители.
Обновлено в 06:36