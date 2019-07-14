Футбол

На матче «Зенита» с «Тамбовом» ожидают до 45 тысяч зрителейЕвро-футбол.ру 06:43

Зенит — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
46′
Артем Дзюба
48′
53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
66′
71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
74′
74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
80′
80′
Хызыр Аппаев
88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
88′
"Зенит" в рамках первого тура РПЛ примет на своём поле новичка Премьер-лиги "Тамбов". По информации официального сайта питерского клуба, на матче ожидается до 45 тысячи зрителей.
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