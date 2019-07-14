Футбол

На матче «Зенита» с «Тамбовом» ожидают до 45 тысяч зрителейЕвро-футбол.ру 06:43

Зенит — Тамбов
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
"Зенит" в рамках первого тура РПЛ примет на своём поле новичка Премьер-лиги "Тамбов". По информации официального сайта питерского клуба, на матче ожидается до 45 тысячи зрителей.
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