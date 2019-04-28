На матче «Зенита» и «Крыльев» установлен рекорд посещаемости РПЛNews.ru вчера в 12:22

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Крыльями Советов» установлен рекорд посещаемости лиги. Общее число человек, посетивших матчи РПЛ, достигло исторического максимума — 3 452 417 болельщиков.

На матче «Зенита» и «Крыльев» установлен рекорд посещаемости РПЛ

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит» Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Политика В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.

Общество Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.

Общество Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.

Футбол «Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.

Общество Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках Судебные приставы Иркутской области сняли видеоклип "Плати", в котором призывают неплательщиков вовремя погашать долги, говорится в сообщении регионального управления ФССП.

Происшествия В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Шоу-бизнес Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.

Происшествия Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".

Политика МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».

Общество В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.

Армия и оружие Через Тайваньский пролив прошли два эсминца США Американские эсминцы William P. Lawrence и Stethem прошли через Тайваньский пролив, который разделяет материковый Китай и остров Тайвань.

Кино Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.

Шоу-бизнес Ксения Бородина похвалила свою фигуру Ксения на снимке выглядит идеально стройной, а в описании к фото Бородина и сама похвалила свою фигуру.

Культура Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.

Происшествия Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит» Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Авто Хэтчбек Opel Corsa нового поколения выйдет на рынок летом Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.

Политика Россия сменит посла в Великобритании Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.