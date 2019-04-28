Футбол
На матче «Зенита» и «Крыльев» установлен рекорд посещаемости РПЛNews.ru 12:22
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
|9′
Себастьян Дриусси
|14′
Сердар Азмун
|31′
Тарас Бурлак
|35′
|40′
Денис Ткачук
|44′
Денис Ткачук
|48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
|48′
|49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
|54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
|55′
|63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
|67′
|73′
Георгий Зотов
Пол Антон
|78′
Рамиль Шейдаев
|80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
|88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
|90′
Игорь Смольников
|90′+1′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
17
Шатов
27
Оздоев
16
Нобоа
2
Анюков
22
Дзюба
38
Мусаев
1
Рыжиков
28
Антон
5
Самарджич
90
Бурлак
39
Денисов
31
Ткачук
2 ×
49
Шишкин
91
Яковлев
13
Рабиу
8
Корниленко
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Крыльями Советов» установлен рекорд посещаемости лиги. Общее число человек, посетивших матчи РПЛ, достигло исторического максимума — 3 452 417 болельщиков.
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