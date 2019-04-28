На матче «Зенита» и «Крыльев» установлен рекорд посещаемости РПЛNews.ru 12:22

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Крыльями Советов» установлен рекорд посещаемости лиги. Общее число человек, посетивших матчи РПЛ, достигло исторического максимума — 3 452 417 болельщиков.

На матче «Зенита» и «Крыльев» установлен рекорд посещаемости РПЛ

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