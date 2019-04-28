Футбол

На матче «Зенита» и «Крыльев» установлен рекорд посещаемости РПЛNews.ru 12:22

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Крыльями Советов» установлен рекорд посещаемости лиги. Общее число человек, посетивших матчи РПЛ, достигло исторического максимума — 3 452 417 болельщиков.
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Рекорд посещаемости РПЛ установлен в матче «Зенит» - «Крылья Советов»

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