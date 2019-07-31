Футбол

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Алексей ЕськовНевские Новости 01:28

Зенит — Краснодар
3 августа
в 14:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
На матче будет применена система видеопомощи VAR. Москвич Алексей Еськов будет обслуживать игру 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Помогать судье будут Владислав Назаров из Невинномысска и Константин Шаламберидзе из Москвы, а резервным судьей назначен петербуржец Сергей Лапочкин.
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