На матче будет применена система видеопомощи VAR. Москвич Алексей Еськов будет обслуживать игру 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Помогать судье будут Владислав Назаров из Невинномысска и Константин Шаламберидзе из Москвы, а резервным судьей назначен петербуржец Сергей Лапочкин.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Алексей Еськов

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