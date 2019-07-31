Футбол
На матче «Зенита» и «Краснодара» используют систему VAR78.ru 13:07
В центральном матче 4 тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» будет использована система видеопомощи арбитрам VAR. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Главным арбитром встречи станет Алексей Еськов из Москвы.
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