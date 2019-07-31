Футбол
На матче «Зенита» и «Краснодара» используют систему VAR78.ru вчера в 13:07
В центральном матче 4 тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» будет использована система видеопомощи арбитрам VAR. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Главным арбитром встречи станет Алексей Еськов из Москвы.
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Матч четвёртого тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» пройдёт при участии системы VAR
RT на русскомвчера в 11:47
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Захарова ответила на заявление МИД Франции о протестах в Москве
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Обновлено вчера в 08:27
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МВД закупит бланки загранпаспортов с биометрическими персональными данными на сумму 5,9 млрд рублей.
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В России станет необязательным нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности.
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МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
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