В центральном матче 4 тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» будет использована система видеопомощи арбитрам VAR. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Главным арбитром встречи станет Алексей Еськов из Москвы.

На матче «Зенита» и «Краснодара» используют систему VAR

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