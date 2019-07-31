Футбол
На матче «Зенита» и «Краснодара» используют систему VAR78.ru 13:07
В центральном матче 4 тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» будет использована система видеопомощи арбитрам VAR. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Главным арбитром встречи станет Алексей Еськов из Москвы.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО готова к распаду ДРСМД
НАТО готовится к распаду Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерена реагировать на ситуацию набором «вымеренных» мер, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:05
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Политика
Сенат США утвердил нового постпреда при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постпреда страны при ООН.
Обновлено в 17:54
Общество
Леонардо Ди Каприо посвятил пост в Instagram пожарам в Сибири
Выступающий за защиту окружающей среды Леонардо Ди Каприо обратил внимание на серьезные пожары, захватившие Сибирь.
Обновлено в 00:31
Музыка
Музыканты Rammstein поддержали российское ЛГБТ-сообщество поцелуем
Гитаристы группы Rammstein на концерте в Лужниках "поддержали" российское ЛГБТ-сообщество поцелуем на сцене.
Обновлено в 15:05
Общество
УАЗ сократит тысячу сотрудников завода
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в Facebook.
Обновлено в 17:51
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Космос
Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12", стартовавший с Байконура, добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр управления полетами госкорпорации Роскосмос.
Обновлено в 11:43
Кино
Появился первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В Сети появился первый трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
Обновлено в 09:05
Финансы
Дефицит бюджета Саудовской Аравии вырос до $8,9 млрд
Бюджетный дефицит достигает 33,5 млрд риалов ($8,9 млрд) по сравнению с 7,4 млрд риалов за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении министерства финансов.
Обновлено в 17:24
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие
В Черногории военных обязали участвовать в защите стран НАТО
Парламент Черногории принял закон об участии военнослужащих страны в международных миссиях и обязательной защите союзников по НАТО, передает черногорское национальное телевидение.
Обновлено в 11:02
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев разыграл маму с пропавшим чемоданом
Волею судеб у женщины по дороге пропал чемодан.
Обновлено в 16:26
Авто
Построена самая быстрая газонокосилка в России
Обновлено в 15:51
Общество
Умерла заместитель председателя Конституционного Суда
Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.
Обновлено в 16:22
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.
Обновлено в 16:40
Футбол
ФИФА назвала претендентов на звание футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена десяти претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года в мире, пережает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на Интерфакс.
Обновлено в 12:00
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Бывшему главе Audi предъявили обвинения по делу о «дизельном скандале»
Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения бывшему главе Audi (входит в структуру Volkswagen) Руперту Штадлеру в связи с «дизельным скандалом».
Обновлено в 14:02
Общество
The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны
The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.
Обновлено в 10:23
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30