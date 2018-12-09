Футбол

На матче «Зенит» – «Рубин» ожидается до 50 тысяч зрителей
Sports.ru
06:01

Зенит — Рубин
1 – 2
2-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
8′
Егор Сорокин
Эрнани
18′
Олег Шатов
28′
29′
Хорен Байрамян
39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
49′
50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
55′
Леандро Паредес
59′
61′
Артур Сагитов
63′
Rail Abdullin
Stepanov Andreevich
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
65′
На матче ожидается до 50 тысяч болельщиков.
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