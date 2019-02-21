Футбол
На матче «Зенит» – «Фенербахче» ожидается почти 50 тысяч зрителейПетербургский дневник вчера в 04:41
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Магомед Оздоев
|4′
Сердар Азмун
|19′
Эрнани
|34′
Сердар Азмун
|37′
|40′
Мартин Шкртел
|43′
Мехмет Топал
|45′+1′
Альпер Потук
|46′
Альпер Потук
Толгай Арслан
Вильмар Барриос
|50′
Эрнани
Роберт Мак
|56′
|67′
Хасан Али Калдырым
Исмаиль Кейбаши
|71′
Толгай Арслан
Сердар Азмун
|76′
|80′
Жаилсон Маркес
Ислам Слимани
Сердар Азмун
Антон Заболотный
|80′
|83′
Шенер Озбайраклы
Артем Дзюба
Леон Мусаев
|88′
|90′+1′
Элиф Элмаз
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
2
Анюков
25
Барриос
20
Мак
27
Оздоев
29
Заболотный
38
Мусаев
11
Дриусси
35
Текин
19
Озбайраклы
44
Чифтпынар
37
Шкртел
6
Кейбаши
31
Слимани
5
Топал
99
Элмаз
8
Мозес
20
Айю
18
Арслан
Фенербахче
Расстановка 4‑3‑3
Первый матч в Стамбуле неделю назад закончился минимальным поражением петербуржцев – 0:1. Поддержать сине-бело-голубых в первом домашнем матче сезона планируют 47 тысяч зрителей, за команду гостей будут переживать около 400 болельщиков, сообщает официальный сайт «Зенита».
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