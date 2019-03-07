Футбол

Около 50 тысяч болельщиков ожидается на матче «Зенит» — «Вильярреал»МР7.ру 04:08

Зенит — Вильярреал
1 – 3
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
14′
Жауме Коста
33′
Висенте Иборра
Сердар Азмун
35′
Вильмар Барриос
38′
64′
Жерар Морено
69′
Мигелон Льямбрич
71′
Ману Морланес
Роберт Мак
Олег Шатов
72′
72′
Ману Морланес
Сантьяго Касерес
Сердар Азмун
Эрнани
75′
Игорь Смольников
76′
78′
Пабло Форнальс
Санти Касорла
85′
Жерар Морено
Карлос Бакка
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
88′
На матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» — «Вильярреал» ожидается до 50 тыс. болельщиков, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Испанскую команду поддержат до 100 человек. Петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, гости сыграют в желтом.
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