Футбол
На матче «Спартака» и ЦСКА ожидается аншлагRT на русском 07:33
Все билеты на матчи 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проданы более чем за сутки до начала встречи. Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», все билеты на матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА проданы. Встреча состоится 6 апреля в 19:00 мск на стадионе «Открытие Арена».
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«Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч РПЛ 6 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 23:16
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Обновлено в 19:14
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Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Игры
Minecraft добавили в Xbox Game Pass
Download it today, and enjoy the cross-play with Nintendo Switch, Windows 10, Gear VR, iOS and Android. ↣ https://t.co/6TnqMlO7AH ↢ pic.twitter.com/8uyFyTgPeX — Minecraft (@Minecraft) 4 апреля 2019 г. Minecraft выйдет на Xbox Game Pass 4 апреля.
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Родители Децла получили посмертную награду сына
Обновлено в 18:52
Общество
В Египте археологи обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Археологи обнаружили на юге Египта в провинции Сохар древнюю гробницу эпохи династии Птолемеев, в которой хорошо сохранились настенные росписи и мумии животных, сообщает министерство по делам древностей Египта.
Обновлено в 19:26
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Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
Обновлено в 18:48
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«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
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Наука
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Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 апреля, составляет 65,4072 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:49
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
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Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Здоровье
Исследование: от вредной еды в мире ежегодно умирает 11 млн человек
Во всём мире ежегодно около 11 миллионов смертей происходит из-за нездорового питания.
Обновлено в 03:27
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Общество
Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX
Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
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В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
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В Ливии остановили наступление Хафтара
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Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 11:50
Футбол
Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛ
«Ливерпуль» на выезде переиграл «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Помпео пообещал, что США не позволят Саудовской Аравии стать ядерной державой
США никогда не дадут Саудовской Аравии стать ядерной державой, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
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Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Общество
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Городские улицы изменятся к предстоящему Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2023 году (МЧМ-2023).
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Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
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Здоровье
Названа дневная норма кофеина, безопасная для здоровья
Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача, кофеин обладает многогранным положительным действием на организм, но важно знать меру.
Обновлено вчера в 10:45
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Общество
Жители Омской области выступают против засилья китайцев
Жители Омской области обеспокоены приглашением на работу в их регион нескольких тысяч китайских рабочих и инженеров.
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Экономика
НОВАТЭК заявил о планах занять до 20% мирового рынка СПГ
НОВАТЭК в ноябре 2018 года досрочно запустил на полную мощность — 16,5 млн т СПГ в год — свой первый завод «Ямал СПГ», не только став крупнейшим производителем СПГ в России, но и заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа.
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