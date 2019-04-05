На матче «Спартака» и ЦСКА ожидается аншлагRT на русском вчера в 07:33

Все билеты на матчи 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проданы более чем за сутки до начала встречи. Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», все билеты на матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА проданы. Встреча состоится 6 апреля в 19:00 мск на стадионе «Открытие Арена».

На матче «Спартака» и ЦСКА ожидается аншлаг

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