Футбол

На матче «Спартака» и ЦСКА ожидается аншлагRT на русском вчера в 07:33

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Все билеты на матчи 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проданы более чем за сутки до начала встречи. Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», все билеты на матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА проданы. Встреча состоится 6 апреля в 19:00 мск на стадионе «Открытие Арена».
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