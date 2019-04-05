Футбол
На матче «Спартака» и ЦСКА ожидается аншлагRT на русском вчера в 07:33
Все билеты на матчи 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проданы более чем за сутки до начала встречи. Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», все билеты на матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА проданы. Встреча состоится 6 апреля в 19:00 мск на стадионе «Открытие Арена».
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Солтмурад Бакаев: "Брат говорит: "Когда пробьемся в основу "Спартака", будешь забивать с моих передач"
Спорт-Экспрессвчера в 19:07
«Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч РПЛ 6 апреля 2019 года
LiveSport.ru04 апреля в 23:16
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