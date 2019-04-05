Футбол
На матче «Спартака» и ЦСКА ожидается аншлагRT на русском 07:33
Все билеты на матчи 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проданы более чем за сутки до начала встречи. Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», все билеты на матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА проданы. Встреча состоится 6 апреля в 19:00 мск на стадионе «Открытие Арена».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч РПЛ 6 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 23:16
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Политика
20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены
Власти 20 американских штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа в связи планами направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 22:12
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
Обновлено в 18:49
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Хоккей
Олимпийская сборная России переиграла Беларусь, Жафяров оформил дубль
Четвёртую шайбу в ворота белорусов отправил Жафяров, оформивший дубль.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Мамаеву и Кокорину продлили арест
В настоящее время Мамаев и Кокорин находятся в столичном СИЗО. За время ареста футболистов рыночная стоимость обоих упала на 1 миллион евро.
Обновлено 03 апреля в 15:28
Экономика
Снизить уровень бедности в два раза к 2024 году пообещали в Минтруде
Министерство труда и социального развития России планирует сократить процент населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 06:48
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Общество
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20%
Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 экземпляров в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Денниса Мюленбурга.
Обновлено в 17:02
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Транспорт
Городской транспорт Новочебоксарска несет убытки из-за пригородных маршруток
Директор новочебоксарской фирмы-перевозчика «Автолайн» Владимир Ладин рассказал, как межмуниципальные маршруты влияют на городские.
Обновлено в 13:36
Единоборства
Дзюба поддержал бойца UFC Волкова после снятия с турнира
Российский футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказал слова поддержки бойцу смешанного стиля Александру Волкову, снявшемуся с турнира UFC в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:23
Политика
Путину представили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с докладом Росстата о том, что треть российских семей не могут позволить себе новую пару сезонной обуви, президент России Владимир Путин введен в курс дела.
Обновлено в 05:55
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Экономика
В МЭР дали прогноз по инфляции в России
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%.
Обновлено в 09:25
Футбол
Лучано Спаллетти в «Интере» сменит другой известный тренер
Конте, который раньше тренировал туринский «Ювентус» и лондонский «Челси», готов возглавить миланский «Интер» летом 2019 года.
Обновлено в 17:14
Спорт
Туктамышева опубликовала совместное фото с Медведевой
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала совместное фото с соотечественницей Евгенией Медведевой.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Минобороны показало новую военную базу «Северный клевер» в Арктике
Российское Министерство обороны впервые показало журналистам военную базу «Северный клевер», расположенную в Арктике.
Обновлено в 12:44
Политика
Нил Ушаков снят с поста мэра Риги
Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
Обновлено в 02:27
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
В Германии призывают распустить НАТО
НАТО следует распустить из-за угрозы со стороны альянса мировой безопасности, считает депутат бундестага Александр Ной.
Обновлено в 04:25
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 20:53
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
Армия маршала Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено в 15:32
Хоккей
Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.
Обновлено в 22:08