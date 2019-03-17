Футбол

На матче «Спартак» — «Зенит» присутствует 43 616 зрителейМатч ТВ 13:52

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
На стадионе «Открытие Арена» во время встречи 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» присутствует 43 616 зрителей. Отметим, что около 11 тысяч болельщиков собрались на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, чтобы на большом экране следить за матчем, который проходит в Москве.
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