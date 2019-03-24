Футбол
На матче Сегунды фанаты «Луго» скандировали «Зозуля, умри»Sport24.ru вчера в 19:20
В субботу, 23 марта, состоялся матч 31-го тура испанской Сегунды «Луго» — «Альбасете». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Как сообщает Аupaalba, по ходу матча болельщики «Луго» скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.
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СМИ: Болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста
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