Футбол

На матче Сегунды фанаты «Луго» скандировали «Зозуля, умри»Sport24.ru вчера в 19:20

В субботу, 23 марта, состоялся матч 31-го тура испанской Сегунды «Луго» — «Альбасете». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Как сообщает Аupaalba, по ходу матча болельщики «Луго» скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.
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Фанаты клуба испанской Сегунды желали смерти украинскому игроку соперника

Газета.Ruвчера в 20:46

СМИ: Болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста

RT на русскомвчера в 20:08

Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле

Sports.ruвчера в 16:55

Фанаты испанского «Луго» пожелали смерти украинскому легионеру «Альбасете»

Вести.Ruвчера в 19:44

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Sport24.ruвчера в 19:20

Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле

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Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле во время матча Сегунды

Чемпионатвчера в 19:54
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Общество

В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»

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Екатерина Климова поделилась новым видео подросшей младшей дочери

Судя по кадрам, которыми поделилась Климова, малышка отлично поет и танцует, и, кажется, пойдет по стопам мамы и папы.
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Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Политика

Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.
Обновлено вчера в 07:54
Общество

В Петропавловске-Камчатском на дорогу вылилось 8 т рыбных отходов

Обновлено в 00:24
Гаджеты

Huawei создала страничку на сайте для смартфона Huawei P30 Pro

Обновлено 22 марта в 14:50
Общество

Стало известно, какие документы не придется менять жителям переименованной Астаны

Минюст Казахстана заявляет, что жителям Нур-Султана не придется получать новые документы на квартиры, дома и прочую недвижимость, переоформлять дарственные и менять свидетельства о рождении, о браке, о смерти.
Обновлено в 03:25
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Путина попросили уйти в отставку

Обновлено вчера в 14:27
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Пассажиров круизного лайнера Viking Sky эвакуируют вертолетами

Для спасения экипажа из девяти человек задействовали вертолеты из тех, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.
Обновлено в 02:38
Политика

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Нетаньяху вылетел в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где проведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске

Обновлено в 00:52
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Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Авто

Москвич‑402 — что наши инженеры срисовали у Опеля

Московская баллада Москвичи семейств 402, 407 и 403 относятся к числу самых оригинальных и самобытных автомобилей Советского Союза.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Ракитич — о похвале от Моуринью: не знаю, говорил ли мне подобное отец

Не знаю, говорил ли мне нечто подобное когда-нибудь отец.
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Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Политика

Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства

Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика

Забайкальским аграриям упростили покупку сельхозтехники

Обнадеживающую новость накануне посевной кампании получили аграрии Забайкальского края.
Обновлено 22 марта в 04:51
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 06:53
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
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Спорт

Загитова поблагодарила своих наставников после победы на ЧМ в Сайтаме

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Авто

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Ссылаясь на общедоступную статистику поломок и отзывы владельцев, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых надежных внедорожников в 2019 году.
Обновлено в 01:30
Спорт

Мозер решила закончить с работой тренера

Российский специалист Ирина Мозер решила прекратить работать тренером по фигурному катанию, передает ТАСС.
Обновлено в 03:03
Политика

Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств

Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
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Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в одноимённой провинции, в автономном сообществе Кастилия - Ла-Манча. Клуб основан в 1940 году, домашние матчи проводит на стадионе «Карлос Бельмонте», вмещающем 17 300 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на 1990-е годы, когда он был постоянным участником Примеры. Лучшим достижением «Альбасете» в чемпионате Испании стало 7-е место в сезоне 1991/92. Последний раз в высшей испанской лиге клуб участвовал в сезоне 2004/05.
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