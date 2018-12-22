Хоккей
На матче СКА и ЦСКА установлен рекорд посещаемости КХЛ
На матче СКА и ЦСКА установлен рекорд посещаемости КХЛГазета.Ru11:17
СКА—
ЦСКА
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
|13'
Линден Вей
|24'
Павел Карнаухов
|30'
Кирилл Капризов
Никита Гусев
|58'
|60'
Янник Хансен
Информация о матче: Чемпионат, Спорт-Экспресс, LiveResult.Ru
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На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским ЦСКа установлен новый рекорд, сообщает ТАСС. Эта встреча стала самой посещаемой в КХЛ. На футбольном стадионе "Газпром-Арена" присутствует 67 770 человек.
Газета.Ru11:17
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