Хоккей

На матче СКА и ЦСКА установлен рекорд посещаемости КХЛ
Газета.Ru
11:17

СКА
ЦСКА
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
13'
Линден Вей
24'
Павел Карнаухов
30'
Кирилл Капризов
Никита Гусев
58'
60'
Янник Хансен
Информация о матче: Чемпионат, Спорт-Экспресс, LiveResult.Ru
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На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским ЦСКа установлен новый рекорд, сообщает ТАСС. Эта встреча стала самой посещаемой в КХЛ. На футбольном стадионе "Газпром-Арена" присутствует 67 770 человек.
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