На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским ЦСКа установлен новый рекорд, сообщает ТАСС. Эта встреча стала самой посещаемой в КХЛ. На футбольном стадионе "Газпром-Арена" присутствует 67 770 человек.

На матче СКА и ЦСКА установлен рекорд посещаемости КХЛ

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