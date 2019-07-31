Пресс-служба РФС объявила, что на матче четвертого тура чемпионата России с участием «Зенита» и «Краснодара» будет использоваться система VAR. Встреча состоится в субботу, 3 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Главным арбитром матча назначен московский судья Алексей Еськов.

На матче РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» будет использоваться VAR

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