Футбол

На матче РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» будет использоваться VARРБК 12:47

Пресс-служба РФС объявила, что на матче четвертого тура чемпионата России с участием «Зенита» и «Краснодара» будет использоваться система VAR. Встреча состоится в субботу, 3 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Главным арбитром матча назначен московский судья Алексей Еськов.
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VAR в 4-м туре РПЛ будет работать на матче «Зенит» — «Краснодар»

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В матче «Зенит» – «Краснодар» будет использоваться система VAR

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