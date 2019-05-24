Футбол
На матч сборной России в Нижнем Новгороде продано уже 30 тысяч билетовОткрытый Нижний 10:45
На матчи сборной России в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано уже по 30 тыс. билетов. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.
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