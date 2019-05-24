Футбол

На матч сборной России в Нижнем Новгороде продано уже 30 тысяч билетовОткрытый Нижний 10:45

На матчи сборной России в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано уже по 30 тыс. билетов. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.
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На матчи сборной России против Сан-Марино и Кипра продано по 30 тысяч билетов

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На матчи сборной России против Сан-Марино и Кипра продано по 30 тысяч билетов

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На матчи сборной России с Сан-Марино и Кипром в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано по 30 тысяч билетов

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