Футбол

На матч сборной России в Нижнем Новгороде продано уже 30 тысяч билетовОткрытый Нижний 10:45

На матчи сборной России в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано уже по 30 тыс. билетов. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.
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На матч Россия – Сан-Марино на стадионе «Мордовия Арена» продано 30 тысяч билетов

Pro Город Саранск13:08

На матчи сборной России против Сан-Марино и Кипра продано по 30 тысяч билетов

Матч ТВ09:27

На матч сборной России в Нижнем Новгороде продано уже 30 тысяч билетов

Открытый Нижний10:45

На матчи сборной России с Сан-Марино и Кипром в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано по 30 тысяч билетов

Реальное время09:11

На матчи сборной России с Сан-Марино и Кипром реализовано по 30 тыс. билетов

Чемпионат09:00

На матчи сборной России против Сан-Марино и Кипра продано по 30 тысяч билетов

Sportbox.RU09:27

На матч сборных России и Сан-Марино в Саранске билеты продают мошенники: не ведитесь!

Столица С10:27
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
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