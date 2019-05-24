На матч сборной России против Кипра продано 30 тысяч билетовPro Город НН 22:12

С Кипром российская команда сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде На матчи отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборной России, которые пройдут в Саранске и Нижнем Новгороде уже продано по 30 тысяч билетов, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на РФС.

На матч сборной России против Кипра продано 30 тысяч билетов

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