Футбол
На матч сборной России против Кипра продано 30 тысяч билетовPro Город НН вчера в 22:12
С Кипром российская команда сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде На матчи отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборной России, которые пройдут в Саранске и Нижнем Новгороде уже продано по 30 тысяч билетов, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на РФС.
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На матчи сборной России с Сан-Марино и Кипром в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано по 30 тысяч билетов
Реальное времявчера в 09:11
На матчи сборной России против Сан-Марино и Кипра продано по 30 тысяч билетов
Sportbox.RUвчера в 09:27
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