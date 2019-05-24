Футбол

На матч сборной России против Кипра продано 30 тысяч билетовPro Город НН вчера в 22:12

С Кипром российская команда сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде На матчи отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборной России, которые пройдут в Саранске и Нижнем Новгороде уже продано по 30 тысяч билетов, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на РФС.
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На матчи сборной России против Сан-Марино и Кипра продано по 30 тысяч билетов

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На матчи сборной России против Сан-Марино и Кипра продано по 30 тысяч билетов

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Бывшего игрока ФК «Рязань» вызвали в сборную России на официальные матчи

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Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии показал мюзикл "Екатерина Великая - музыкальные хроники времен империи" в Театре на площади Потсдамер плац, который ежегодно принимает международный Берлинский кинофестиваль.
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В Подмосковье в ДТП погибли три человека

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Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
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Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
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Два землетрясения за ночь произошли в Дагестане

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Опрос: 7% россиян боятся увольнения с работы

Только 7% россиян боятся увольнения с работы, а подавляющее большинство (68%) не испытывают страхов, связанных с работой.
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Потап и Настя Каменских официально поженились

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Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу для того, чтобы принять участие в работе закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).
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Макгрегор получил травму на тренировке

Боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор получил травму.
Обновлено вчера в 21:57
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