На матч с «Арсеналом» футболистов «Урала» выведут дети с аутизмомТульская служба новостей вчера в 15:30

Футболистов "Урала" выведут дети из благотворительного фонда "Я особенный", пишет ТАСС. По сообщению пресс-службы "Урала", "Арсенал" выведут на поле дети с синдромом Дауна. Первый полуфинальный матч Олимп - Кубка России пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена".

На матч с «Арсеналом» футболистов «Урала» выведут дети с аутизмом

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