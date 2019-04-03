Футбол
На матч с «Арсеналом» футболистов «Урала» выведут дети с аутизмомТульская служба новостей вчера в 15:30
Футболистов "Урала" выведут дети из благотворительного фонда "Я особенный", пишет ТАСС. По сообщению пресс-службы "Урала", "Арсенал" выведут на поле дети с синдромом Дауна. Первый полуфинальный матч Олимп - Кубка России пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена".
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«Особенные» дети выведут на поле футболистов «Арсенала» перед матчем с «Уралом»
Московский Комсомолец04:26
На матч с «Арсеналом» футболистов «Урала» выведут дети с аутизмом
Тульская служба новостейвчера в 15:30
На матч полуфинала Кубка России «Урал» — «Арсенал» реализовано около 10 тысяч билетов
Sport24.ru01 апреля в 13:03
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:14, Ашберн
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Обновлено в 16:22
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