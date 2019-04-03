Футбол
На матч с «Арсеналом» футболистов «Урала» выведут дети с аутизмомТульская служба новостей вчера в 15:30
Футболистов "Урала" выведут дети из благотворительного фонда "Я особенный", пишет ТАСС. По сообщению пресс-службы "Урала", "Арсенал" выведут на поле дети с синдромом Дауна. Первый полуфинальный матч Олимп - Кубка России пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Особенные» дети выведут на поле футболистов «Арсенала» перед матчем с «Уралом»
Московский Комсомолец04:26
На матч с «Арсеналом» футболистов «Урала» выведут дети с аутизмом
Тульская служба новостейвчера в 15:30
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Авто
McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer
Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО не намерено изолировать Россию
Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Россия ответит на усиление присутствия НАТО в Черном море
Никакое развитие событий на Черном море не окажется неожиданностью для российского флота в связи с военными приготовлениями НАТО, подчеркнул замглавы российского МИД Александр Грушко 3 апреля, отвечая на вопрос корреспондента Интерфакса.
Обновлено в 11:45
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Футбол
Валерий Карпин: «В моменте с VAR эмоций вообще не было»
Что касается момента с VAR, то эмоций вообще не было. Было непонятно, какой момент смотрели.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено в 13:29
Происшествия
Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову
Головинский суд Москвы продлил на месяц арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса «Единой России».
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Гаджеты
Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса
В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.
Обновлено в 13:22
Единоборства
Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Обновлено в 14:18
Политика
Порошенко подписал указ о праздновании Победы
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов с Украины.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован
В 2−3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41
Футбол
Систему видеопомощи VAR впервые применили в российском футболе
Систему видеопомощи арбитрам VAR впервые использовали во время одного из матчей, проводимых под эгидой РФС.
Обновлено в 11:59
Экономика
Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона
Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе
Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Северной Македонии
Обновлено в 01:01
Наука
Минсельхоз США перестанет проводить опыты на кошках
По оценкам White Coat Waste Project, за все время существования программы ученые усыпили более 3 тысяч особей; официальная представительница Минсельхоза США сообщила радиостанции, что с 2013 по 2018 год усыпили всего 239 кошек, при этом их перестали заражать токсоплазмозом еще в сентябре 2018 года.
Обновлено в 05:15
Футбол
Защитник «Баварии» Зюле удален на 13-й минуте в матче с «Хайденхаймом»
Мюнхенский клуб остался в меньшинстве на 13-й минуте – прямую красную карточку получил защитник Никлас Зюле.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в Instagram
До недавнего момента поклонники герцогов Сассекских вынуждены были следить за ними в официальном instagram-аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма @kensingtonroyal.
Обновлено в 09:52