На матч с «Арсеналом» футболистов «Урала» выведут дети с аутизмомТульская служба новостей вчера в 15:30

Футболистов "Урала" выведут дети из благотворительного фонда "Я особенный", пишет ТАСС. По сообщению пресс-службы "Урала", "Арсенал" выведут на поле дети с синдромом Дауна. Первый полуфинальный матч Олимп - Кубка России пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена".

На матч с «Арсеналом» футболистов «Урала» выведут дети с аутизмом

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Происшествия Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

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Авто McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.

Армия и оружие Столтенберг: НАТО не намерено изолировать Россию Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

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Гаджеты Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.

Единоборства Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.

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Происшествия Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.

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Наука Минсельхоз США перестанет проводить опыты на кошках По оценкам White Coat Waste Project, за все время существования программы ученые усыпили более 3 тысяч особей; официальная представительница Минсельхоза США сообщила радиостанции, что с 2013 по 2018 год усыпили всего 239 кошек, при этом их перестали заражать токсоплазмозом еще в сентябре 2018 года.