Футбол

На матч с «Арсеналом» футболистов «Урала» выведут дети с аутизмомТульская служба новостей вчера в 15:30

Футболистов "Урала" выведут дети из благотворительного фонда "Я особенный", пишет ТАСС. По сообщению пресс-службы "Урала", "Арсенал" выведут на поле дети с синдромом Дауна. Первый полуфинальный матч Олимп - Кубка России пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Особенные» дети выведут на поле футболистов «Арсенала» перед матчем с «Уралом»

Московский Комсомолец04:26

Дети с аутизмом выведут на поле футболистов «Урала» перед матчем с «Арсеналом»

ТАССвчера в 04:21

На матч с «Арсеналом» футболистов «Урала» выведут дети с аутизмом

Тульская служба новостейвчера в 15:30

Видеопомощник арбитра впервые появится на игре «Урала» с «Арсеналом»

Екатеринбург-ТВ03:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Авто

Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Авто

McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer

Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Столтенберг: НАТО не намерено изолировать Россию

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Россия ответит на усиление присутствия НАТО в Черном море

Никакое развитие событий на Черном море не окажется неожиданностью для российского флота в связи с военными приготовлениями НАТО, подчеркнул замглавы российского МИД Александр Грушко 3 апреля, отвечая на вопрос корреспондента Интерфакса.
Обновлено в 11:45
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Футбол

Валерий Карпин: «В моменте с VAR эмоций вообще не было»

Что касается момента с VAR, то эмоций вообще не было. Было непонятно, какой момент смотрели.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа

Обновлено в 13:29
Происшествия

Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Головинский суд Москвы продлил на месяц арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса «Единой России».
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Гаджеты

Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса

В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.
Обновлено в 13:22
Единоборства

Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Обновлено в 14:18
Политика

Порошенко подписал указ о праздновании Победы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов с Украины.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован

В 2−3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41
Футбол

Адвокат Мамаева высказался о решении суда продлить арест футболиста

Обновлено в 14:55
Футбол

Систему видеопомощи VAR впервые применили в российском футболе

Систему видеопомощи арбитрам VAR впервые использовали во время одного из матчей, проводимых под эгидой РФС.
Обновлено в 11:59
Экономика

Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона

Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
Обновлено в 09:16
Политика

На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации

Обновлено в 12:12
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Политика

Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе

Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Северной Македонии

Обновлено в 01:01
Наука

Минсельхоз США перестанет проводить опыты на кошках

По оценкам White Coat Waste Project, за все время существования программы ученые усыпили более 3 тысяч особей; официальная представительница Минсельхоза США сообщила радиостанции, что с 2013 по 2018 год усыпили всего 239 кошек, при этом их перестали заражать токсоплазмозом еще в сентябре 2018 года.
Обновлено в 05:15
Футбол

Защитник «Баварии» Зюле удален на 13-й минуте в матче с «Хайденхаймом»

Мюнхенский клуб остался в меньшинстве на 13-й минуте – прямую красную карточку получил защитник Никлас Зюле.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в Instagram

До недавнего момента поклонники герцогов Сассекских вынуждены были следить за ними в официальном instagram-аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма @kensingtonroyal.
Обновлено в 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Международный день человека с синдромом Дауна
On March 21. On this day, people with Down syndrome and those who live and work with them throughout the world organize and participate in activities and events to raise public awareness and create a single global voice for advocating for the rights, inclusion and well being of people with Down syndrome.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Арсенал
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное