Футбол

На матч между «Зенитом» и ЦСКА крышу стадиона закроютПетербургский дневник вчера в 09:28

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Крыша стадиона «Газпром Арена» будет закрыта на матче сине-бело-голубых против ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter. Напомним, игра начнется в 19:00.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Беглов поддерживает «Зенит» на матче против ЦСКА на «Газпром Арене»

Невские Новостивчера в 13:03

Крыша «Газпром Арены» будет закрыта на матче «Зенит» — ЦСКА

Sport24.ruвчера в 07:39

Как завершится матч «Зенит» — ЦСКА?

Чемпионатвчера в 03:05

Крыша «Газпром Арены» во время матча «Зенит» — ЦСКА будет закрыта

Матч ТВвчера в 07:32

На матч между «Зенитом» и ЦСКА крышу стадиона закроют

Петербургский дневниквчера в 09:28

Крыша стадиона на матче «Зенит» – ЦСКА будет закрыта

Спорт день за днемвчера в 08:09

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта на матче с ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 07:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Политика

Генпрокуратура Украины начала расследование преступлений Порошенко

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению проигравшего выборы президента Украины Порошенко на судей по делу о приватизации "ПриватБанка".
Обновлено в 03:02
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Общество

Дом с двухцветным фасадом построят на севере Москвы в рамках реновации

В Головинском районе столицы в 2020 году построят жилой дом с двухцветным фасадом в рамках программы реновации.
Обновлено в 03:16
Игры

Выйдет версия Red Dead Redemption 2 для ПК

Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Россиянам упростили порядок оформления пенсий

Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье

Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита

Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Космос

Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»

Обновлено вчера в 20:48
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 09:31
Политика

В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Экономика

Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8%

Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Обновлено в 01:42
Авто

В Сети показали шпионские фотографии Porsche 718 Cayman GT4

Обновлено 11 мая в 11:45
Хоккей

Голкипер сборной Чехии Францоуз не сыграет с Россией

Тренер вратарей сборной Чехии Зденек Оркт исключил участие вратаря «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза в предстоящем матче с командой России на чемпионате мира.
Обновлено в 02:34
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
ЖКХ

Плановые отключения горячей воды начались в Москве

Горячую воду начнут отключать в Москве 13 мая, передает телеканал Москва 24. Продолжительность отключений составляет не более 10 дней.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу

В Москве полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу из пневматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 02:37
Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Общество

Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить

Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Обновлено в 01:19
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Экономика

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

Первые зенитно-ракетные системы С-350 «Витязь» разместят в Сибири

Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Культура

Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа

Политик Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа.
Обновлено вчера в 11:07
Авто

Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам

Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное