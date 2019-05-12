На матч между «Зенитом» и ЦСКА крышу стадиона закроютПетербургский дневник вчера в 09:28

Крыша стадиона «Газпром Арена» будет закрыта на матче сине-бело-голубых против ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter. Напомним, игра начнется в 19:00.

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На матч между «Зенитом» и ЦСКА крышу стадиона закроют

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