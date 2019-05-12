На матч между «Зенитом» и ЦСКА крышу стадиона закроютПетербургский дневник вчера в 09:28

Крыша стадиона «Газпром Арена» будет закрыта на матче сине-бело-голубых против ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter. Напомним, игра начнется в 19:00.

На матч между «Зенитом» и ЦСКА крышу стадиона закроют

Шоу-бизнес Александр Цекало познакомил своих детей с молодой женой Дариной Эрвин Российский продюсер Александр Цекало, который весной текущего года, женился на 27-летней модели и художнице Дарине Эрвин, оставив ради нее супругу Викторию Галушко, настроен по отношению к избраннице очень серьезно.

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.

Происшествия В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100 В Новосибирске на несколько часов задержали вылет рейса в Ростов-на-Дону, который должен был отправиться в 4:45 по московскому времени.

Общество В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.

Политика В Чехии оценили возможность введения новых санкций ЕС против России Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса.

Происшествия Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.

Кино Вышел тизер финальной серии «Игры престолов» В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».

Происшествия Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.

Спорт Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.

Происшествия Директор «Говорит Москва» уверен, что тело Доренко кремируют Директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов полагает, что тело журналиста и главреда радиостанции Сергея Доренко кремируют.

Политика Могерини рассказала о незапланированной встрече с Помпео Глава Европейской службы внешних связей Федерика Могерини подтвердила, что госсекретарь США Майк Помпео вместо Москвы посетит с официальным визитом Брюссель, передает Reuters.

Армия и оружие Иран пригрозил ответным ударом США Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.

Общество Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.

Происшествия Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.

Происшествия Следствие идентифицировало почти всех погибших в катастрофе SSJ-100 Следствие провело молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших при жесткой посадке самолета SSJ-100 в «Шереметьево».

Музыка Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения» Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.

Происшествия На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".

Происшествия Житель Красноярского края до смерти забил восьмимесячную дочь Житель Красноярского края до смерти забил восьмимесячную дочь, которая раздражала его своим плачем.