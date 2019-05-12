Футбол

На матч между «Зенитом» и ЦСКА крышу стадиона закроютПетербургский дневник 09:28

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Крыша стадиона «Газпром Арена» будет закрыта на матче сине-бело-голубых против ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter. Напомним, игра начнется в 19:00.
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Крыша «Газпром Арены» во время матча «Зенит» — ЦСКА будет закрыта

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«Зенит» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

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Крыша «Газпром Арены» во время матча «Зенит» — ЦСКА будет закрыта

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На матч между «Зенитом» и ЦСКА крышу стадиона закроют

Петербургский дневник09:28
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