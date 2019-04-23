Футбол

На матч чемпионата Франции назначена женщина-арбитрMetaratings 12:17

Впервые в истории высшего французского дивизиона на матч назначена женщина-арбитр. Стефани Фраппар получала назначения на матчи дивизионом ниже, а дебютирует в качестве арбитра элитного дивизиона она 28 апреля. Победа «Амьена», согласно котировкам БК «Леон», идёт за 2,21.
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Женщина-арбитр обслужит матч Лиги 1 «Амьен» — «Страсбург»

Чемпионат11:56

Женщина-арбитр впервые назначена на матч чемпионата Франции

Матч ТВ12:57

«Амьен» – «Страсбург». Главным арбитром матча выступит женщина

Советский спорт12:40

Женщина впервые станет главным арбитром в матче Лиги 1

Газета.Ru12:27

Женщина-арбитр впервые делегирована на матч французской Лиги 1

Sport24.ru13:41

Женщина будет судить матч «Амьен» –«Страсбур»

Soccer.ru11:46

Женщина-судья назначена на матч «Амьен» – «Страсбур». Впервые в лиге 1

Sports.ru11:31
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Иран принял контрсанкции против США

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NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1650 за $149

О производительности новинки NVIDIA говорит следующее: «Новая архитектура позволяет GeForce GTX 1650 превосходно справляться с современными играми со сложными шейдерами, её производительность в 2 раза больше, чем у GTX 950, и она на 70 % быстрее, чем GTX 1050 при разрешении 1080p».
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В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС

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Происшествия

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18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
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На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
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Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
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Уголовное дело возбуждено в отношении депутата народного собрания Дагестана, который подозревается в мошенничестве и подделке документов, сообщает СК РФ по республике.
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Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
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Культура

Мединский предложил Sony снимать фильмы в России

Российский министр культуры Владимир Мединский во время встречи с представителями кинокомпании Sony Pictures Entertainment предложил им снимать фильмы в России, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:34
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На онлайн-аукционе eBay выставлен родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, ранее принадлежавший легендарному американскому боксеру Мухаммеду Али.
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Политика

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Уже четвертый региональный руководитель Украины объявил о планах уйти в отставку на фоне победы на президентских выборах Владимира Зеленского.
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Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
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Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
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