Футбол
На матч чемпионата Франции назначена женщина-арбитрMetaratings 12:17
Впервые в истории высшего французского дивизиона на матч назначена женщина-арбитр. Стефани Фраппар получала назначения на матчи дивизионом ниже, а дебютирует в качестве арбитра элитного дивизиона она 28 апреля. Победа «Амьена», согласно котировкам БК «Леон», идёт за 2,21.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Политика
Иран принял контрсанкции против США
Парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США, сообщает во вторник, 23 апреля, агентство Tasnim.
Обновлено в 08:18
Гаджеты
NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1650 за $149
О производительности новинки NVIDIA говорит следующее: «Новая архитектура позволяет GeForce GTX 1650 превосходно справляться с современными играми со сложными шейдерами, её производительность в 2 раза больше, чем у GTX 950, и она на 70 % быстрее, чем GTX 1050 при разрешении 1080p».
Обновлено в 11:13
Политика
Политолог сделал прогноз о первой беседе Путина и Зеленского
Известный политолог Михаил Погребинский сделал свой прогноз касательно первых переговоров между Владимиром Путиным и его новоиспеченным украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:35
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Обновлено в 11:02
Экономика
В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС
В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
Обновлено в 14:23
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Политика
Украинские социалисты хотят национализировать Roshen
Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Политика
Зять Трампа счел расследование Мюллера опаснее «вмешательства» России
18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
Обновлено в 13:41
Политика
Суд требует импичмента Порошенко
Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Политика
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Депутата народного собрания Дагестана подозревают в мошенничестве
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата народного собрания Дагестана, который подозревается в мошенничестве и подделке документов, сообщает СК РФ по республике.
Обновлено в 13:32
Интернет
Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов
Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Обновлено в 14:15
Футбол
Ташаев: «Надеюсь, „Спартак“ попадёт в Лигу чемпионов»
Хавбек "Спартака" Александр Ташаев рассказал о задаче "красно-белых" на остаток сезона.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Космос
На Марсе впервые зафиксировали землетрясение
На Марсе впервые зафиксировано землетрясение, сообщает Французское космическое агентство CNES.
Обновлено в 13:55
Культура
Мединский предложил Sony снимать фильмы в России
Российский министр культуры Владимир Мединский во время встречи с представителями кинокомпании Sony Pictures Entertainment предложил им снимать фильмы в России, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:34
Авто
Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али выставили на аукцион
На онлайн-аукционе eBay выставлен родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, ранее принадлежавший легендарному американскому боксеру Мухаммеду Али.
Обновлено в 04:45
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Игры
Мобильная Dota Auto Chess уже доступна всем желающим
Китайская модификация к Dota 2 под названием Dota Auto Chess стала рекордно популярной сразу после появления в мастерской Steam.
Обновлено в 12:01
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 03:22
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Политика
На Украине объявил об отставке четвертый губернатор
Уже четвертый региональный руководитель Украины объявил о планах уйти в отставку на фоне победы на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:24
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00