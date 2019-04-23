Футбол
На матч чемпионата Франции назначена женщина-арбитрMetaratings 12:17
Впервые в истории высшего французского дивизиона на матч назначена женщина-арбитр. Стефани Фраппар получала назначения на матчи дивизионом ниже, а дебютирует в качестве арбитра элитного дивизиона она 28 апреля. Победа «Амьена», согласно котировкам БК «Леон», идёт за 2,21.
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Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Политика
Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию
Обновлено в 17:40
Политика
США подписали контракт на строительство ледокола для Береговой охраны
Министерство обороны США во вторник сообщило о заключении контракта на строительства ледокола тяжелого класса для Береговой охраны.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Минздрав считает необходимым создать новую культуру отношения к здоровью
Пятая Всероссийская неделя охраны труда проходит с 22 по 26 апреля в Главном медиацентре Сочи.
Обновлено в 13:52
Здоровье
Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду
Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Наука
Генетик: через пять лет мы будем есть CRISPR-еду
Различие между двумя технологиями настолько значительно, что в 2018 году Министерство сельского хозяйства США объявило, что оно не будет подвергать генетически отредактированные культуры какому-либо дополнительному контролю.
Обновлено в 08:28
Здоровье
В Малави протестируют новую детскую вакцину от малярии
Массовое тестирование первой детской вакцины от малярии пройдет в Малави, передает ВВС Africa.
Обновлено в 02:49
Авто
У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники
В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль
Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
Обновлено в 09:03
Политика
Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено в 04:09
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Кино
Появился финальный трейлер «Годзилла 2: Король монстров»
Обновлено в 19:03
Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено в 17:25
Футбол
«Реал» может продать Куртуа из-за решения Зидана
Мадридский «Реал» может продать бельгийского вратаря Тибо Куртуа в ближайшее межсезонье.
Обновлено в 14:06
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Экономика
В Минкомсвязи посчитали стоимость покрытия всех федеральных дорог
Обеспечение подвижной радиотелефонной связью всех автомобильных дорог федерального значения в России обойдётся бюджету страны в 28 миллиардов рублей и займёт шесть лет, говорится в предложении Минкомсвязи, размещённом на портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 18:08
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Политика
Киевские судьи подали иск против Порошенко и настаивают на импичменте
В иске судьи требуют от парламента рассмотреть возможность инициирования процедуры импичмента против действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Самолёт президентского летного отряда приземлился в Чите
Вечером 23 апреля в Чите в аэропорту «Кадала» приземлился самолет специального летного отряда «Россия» Управления делами президента РФ Tу-214.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» возглавил строй кораблей на параде в Китае
Новейший головной фрегат «Адмирал Горшков» возглавил строй иностранных кораблей на морском параде по случаю 70-летия ВМС Китая.
Обновлено в 08:10
Игры
Нейросети в четыре раза улучшили текстуры Fallout: New Vegas
Обновлено в 06:49
Политика
Трамп провел встречу с основателем Twitter
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.
Обновлено в 19:23
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Происшествия
СК показал последствия пожаров в Забайкалье
Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51