Футбол

РФС продал на матч Россия — Казахстан уже 16 тысяч билетовСпорт-Экспресс 03:55

Уже 16 тысяч билетов продано на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана, сообщили в пресс-службе РФС. Встреча пройдет 9 сентября в Калининграде.
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В РФС рассказали о высокой динамике продаж билетов на матч России с Казахстаном

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На отборочный матч Евро-2020 Россия — Казахстан продано 16 тыс. билетов

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РФС продал на матч Россия — Казахстан уже 16 тысяч билетов

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