Уже 16 тысяч билетов продано на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана, сообщили в пресс-службе РФС. Встреча пройдет 9 сентября в Калининграде.

РФС продал на матч Россия — Казахстан уже 16 тысяч билетов

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