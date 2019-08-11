Четвертым рефери станет Фабио Мареска. Добавим, что встреча состоится 13 августа на стадионе Драгау в Порту и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.

Политика Киевская пропагандистка Ницой рассказала, что «убьет» Украину Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, что Украину «убьет» равнодушие ее граждан и пренебрежение историей и выдающимися личностями.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Общество Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек.

Происшествия Режиссер Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной.

Армия и оружие Китайские гиперзвуковые ракеты обогнали российские «Авангарды» и «Сарматы» Максимальная скорость, достигнутая боевой частью российского ракетного комплекса «Авангард» составила 27 МАХ, что означает лишь незначительное отставание КНР от России в сфере гиперзвукового вооружения, но лишь по отдельным параметрам.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Политика Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США Бывший депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.

Гаджеты Rode выпускает микрофон Lavalier GO, предназначенный для использования с системой Wireless GO Каталог компании Rode пополнил микрофон Lavalier GO профессионального уровня, разработанный специально для использования с системой Wireless GO.

Политика Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.

Армия и оружие В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что ополчение ДНР уничтожило ударный беспилотник ВСУ.

Наука Ученые рассказали, почему кошки едят траву Наверное, каждый человек, у которого в доме живет кошка, замечал, что этот домашний питомец очень любит пожевать растения.

Здоровье Две тысячи волгоградцев привили от пневмококковой инфекции До конца этого года более 21 тысячи пациентов смогут воспользоваться этой услугой и пройти диспансеризацию, а также профилактические врачебные осмотры Напомним, 8 августа глава региона Андрей Бочаров на встрече с Президентом России Владимиром Путиным обсуждал вопросы развития медицины в области, в том числе помощи пожилым людям.

Космос В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М» Коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим MEV-1 с космодрома Байконур состоится 30 сентября.

Происшествия В Испании в террасу бара врезался автомобиль Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.

Шоу-бизнес Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.

Общество На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозиции На проспекте Сахарова начался согласованный митинг оппозиции, посвященный задержаниям участников несанкционированной акции 27 июля в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».

Гаджеты Раскрыто возможное название iPhone 11 Известный инсайдер CoinX опубликовал на своей страничке в «Твиттере», что следующий флагман американской компании Apple будет называться iPhone 11 Pro.

Политика Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена Президент США Дональд Трамп в очередной раз усомнился в адекватности претендента на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена.

Происшествия Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае возросло до 28 Тайфун «Лекима», обрушившийся на восточное побережье Китая, унес жизни 28 человек, еще около 20 пропали без вести.